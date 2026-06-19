Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы Южной группировки освободили 627 зданий в Константиновке за неделю.
- Они уничтожили более 540 украинских боевиков, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Штурмовики Южной группировки освободили 627 зданий в Константиновке за неделю, сообщило Минобороны.
"Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей", — говорится в сводке.
В течение этого периода бойцы зачищали юго-западную часть города и вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.
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