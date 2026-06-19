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ВС России за неделю освободили 627 зданий в Константиновке - РИА Новости, 19.06.2026
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12:22 19.06.2026 (обновлено: 12:46 19.06.2026)
ВС России за неделю освободили 627 зданий в Константиновке

Штурмовики группировки "Юг" за неделю освободили 627 зданий в Константиновке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы Южной группировки освободили 627 зданий в Константиновке за неделю.
  • Они уничтожили более 540 украинских боевиков, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Штурмовики Южной группировки освободили 627 зданий в Константиновке за неделю, сообщило Минобороны.
"Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей", — говорится в сводке.
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14 июня, 19:51
В течение этого периода бойцы зачищали юго-западную часть города и вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.
Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
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