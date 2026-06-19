Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сайте онлайн-энциклопедии «Википедия» в качестве противоборствующих сторон в конфликте указаны США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт с одной стороны и Иран вместе с «Осью сопротивления» с другой; результатом конфликта отмечено «победа Ирана».
- В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта, который предполагает снятие морской блокады со стороны США и восстановление судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также обязательство Ирана не получать ядерное оружие и переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Иран значится победителем в конфликте с США и Израилем на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия".
"Результат – победа Ирана", – отмечается там.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.