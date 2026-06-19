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Иран указан победителем в конфликте с США на странице "Википедии" - РИА Новости, 19.06.2026
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02:01 19.06.2026
Иран указан победителем в конфликте с США на странице "Википедии"

Иран указан победителем в конфликте с США и Израилем на странице "Википедии"

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сайте онлайн-энциклопедии «Википедия» в качестве противоборствующих сторон в конфликте указаны США, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт с одной стороны и Иран вместе с «Осью сопротивления» с другой; результатом конфликта отмечено «победа Ирана».
  • В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта, который предполагает снятие морской блокады со стороны США и восстановление судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также обязательство Ирана не получать ядерное оружие и переговоры по вопросу иранской ядерной программы.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Иран значится победителем в конфликте с США и Израилем на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия".
"Результат – победа Ирана", – отмечается там.
В качестве противоборствующих сторон в "Википедии" определили США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт с одной и Иран вместе с "Осью сопротивления" с другой.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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