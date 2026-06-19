Кондратьев: кубанские сорта семян устойчивы к любым вызовам погоды

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Кубанские сорта семян устойчивы к любым вызовам погоды и высокопродуктивны, такой результат труда селекционеров помогает оставаться краю гарантом продовольственной безопасности России, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани осмотрел поля Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодаре , в частности селекционные посевы озимой и яровой пшеницы, а также зерновой культуры тритикале.

« "Качество семян для аграриев – гарант достойного урожая. Ваши сорта устойчивы к любым вызовам погоды, высокопродуктивны. Это результат труда кубанских ученых, талантливейших селекционеров… Во многом благодаря вам Кубань остается житницей и гарантом продовольственной безопасности России , - сказал Кондратьев в ходе мероприятия.

Более 100 сортов кубанской селекции было представлено представлены на этом поле. Губернатору Кубани показали наиболее востребованные из них: пшеницу Таня, Гром и Алексеич, а также новые образцы: Век, Школа, Победа 75, Буран 88, Цаца.

Демонстрационные посевы вместе с губернатором оценили министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Людмила Беспалова, а также директор центра Вячеслав Лукомец и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.