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Кондратьев: кубанские сорта семян устойчивы к любым вызовам погоды - РИА Новости, 19.06.2026
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Краснодарский край
 
19:08 19.06.2026
Кондратьев: кубанские сорта семян устойчивы к любым вызовам погоды

Кондратьев: кубанские сорта семян устойчивы к вызовам погоды и высокопродуктивны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Кубанские сорта семян устойчивы к любым вызовам погоды и высокопродуктивны, такой результат труда селекционеров помогает оставаться краю гарантом продовольственной безопасности России, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани осмотрел поля Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодаре, в частности селекционные посевы озимой и яровой пшеницы, а также зерновой культуры тритикале.
«
"Качество семян для аграриев – гарант достойного урожая. Ваши сорта устойчивы к любым вызовам погоды, высокопродуктивны. Это результат труда кубанских ученых, талантливейших селекционеров… Во многом благодаря вам Кубань остается житницей и гарантом продовольственной безопасности России, - сказал Кондратьев в ходе мероприятия.
Более 100 сортов кубанской селекции было представлено представлены на этом поле. Губернатору Кубани показали наиболее востребованные из них: пшеницу Таня, Гром и Алексеич, а также новые образцы: Век, Школа, Победа 75, Буран 88, Цаца.
Демонстрационные посевы вместе с губернатором оценили министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Людмила Беспалова, а также директор центра Вячеслав Лукомец и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Национальный центр зерна – старейший в России институт по созданию высококачественных сортов и гибридов зерновых и зернобобовых культур. За 100 лет здесь вывели 300 сортов пшеницы. При этом 100% площадей Кубани, занятых под пшеницей и ячменем, засевается местными сортами. Также их используют 35 регионов страны.
 
Краснодарский крайКраснодарВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
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