Комтуа перешел в "Спартак" в результате обмена на Коростелева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Максим Комтуа перешел в «Спартак» из московского «Динамо».
- В результате обмена «Динамо» получило нападающего Никиту Коростелева.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Максим Комтуа перешел в столичный "Спартак" в результате обмена с московским "Динамо", сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Ранее "бело-голубые" объявили об уходе канадца. В результате обмена "Динамо" получило нападающего Никиту Коростелева.
Комтуа 27 лет, он провел в составе "Динамо" два сезона, сыграл 134 матча и набрал 97 очков (47 голов + 50 передач) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадец является чемпионом мира 2021 года, в его активе также серебро турнира 2022 года.
Коростелеву 29 лет, ранее он также выступал за владивостокский "Адмирал", магнитогорский "Металлург", череповецкую "Северсталь", челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. В общей сложности нападающий провел 381 матч и набрал 190 (116+74) очков в КХЛ. В прошлом сезоне он принял участие в 65 матчах и отметился 36 (22+14) очками, став лучшим снайпером "Спартака".