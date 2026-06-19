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Комтуа перешел в "Спартак" в результате обмена на Коростелева - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Хоккей
 
14:44 19.06.2026 (обновлено: 15:00 19.06.2026)
Комтуа перешел в "Спартак" в результате обмена на Коростелева

Канадский форвард Комтуа перешел в "Спартак" в результате обмена на Коростелева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМакс Комтуа
Макс Комтуа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Максим Комтуа перешел в «Спартак» из московского «Динамо».
  • В результате обмена «Динамо» получило нападающего Никиту Коростелева.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Максим Комтуа перешел в столичный "Спартак" в результате обмена с московским "Динамо", сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Ранее "бело-голубые" объявили об уходе канадца. В результате обмена "Динамо" получило нападающего Никиту Коростелева.
Комтуа 27 лет, он провел в составе "Динамо" два сезона, сыграл 134 матча и набрал 97 очков (47 голов + 50 передач) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадец является чемпионом мира 2021 года, в его активе также серебро турнира 2022 года.
Коростелеву 29 лет, ранее он также выступал за владивостокский "Адмирал", магнитогорский "Металлург", череповецкую "Северсталь", челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. В общей сложности нападающий провел 381 матч и набрал 190 (116+74) очков в КХЛ. В прошлом сезоне он принял участие в 65 матчах и отметился 36 (22+14) очками, став лучшим снайпером "Спартака".
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ХоккейСпортМакс КомтуаАдмиралКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ХК Динамо (Москва)
 
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