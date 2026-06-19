Хоккеист Комтуа покинул "Динамо"

Комтуа 27 лет, он провел в составе "бело-голубых" два сезона, сыграл 134 матча и набрал 97 очков (47 голов + 50 передач). Вместе с "Динамо" Комтуа стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в 2025 году.