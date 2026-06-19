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Хоккеист Комтуа покинул "Динамо" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Хоккей
 
13:54 19.06.2026
Хоккеист Комтуа покинул "Динамо"

Московское "Динамо" сообщило об уходе канадского хоккеиста Комтуа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Комтуа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Максим Комтуа покинул московское "Динамо".
  • По информации СМИ, права на Комтуа могут быть обменяны в московский "Спартак".
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Максим Комтуа покинул московское "Динамо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее новый главный тренер "бело-голубых" Леонид Тамбиев сообщил журналистам, что Комтуа, спортивные права на которого принадлежат "Динамо", будет обменян в другую команду КХЛ. В мае москвичи сделали квалификационное предложение 19 игрокам, в том числе Комтуа. По информации ряда СМИ, права на игрока могут быть обменяны в московский "Спартак".
Комтуа 27 лет, он провел в составе "бело-голубых" два сезона, сыграл 134 матча и набрал 97 очков (47 голов + 50 передач). Вместе с "Динамо" Комтуа стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в 2025 году.
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