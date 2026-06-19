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Биолог рассказал, в какое время суток комары наиболее активны - РИА Новости, 19.06.2026
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03:29 19.06.2026 (обновлено: 09:45 19.06.2026)
Биолог рассказал, в какое время суток комары наиболее активны

Марьинский: комары наиболее активны в сумерки

© AP Photo / Rick BowmerКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комары, живущие в столичном регионе, наиболее активны в сумерки.
  • У комаров, обитающих в столичном регионе, два пика активности в течение суток: утренний и вечерний.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комары, живущие в столичном регионе, наиболее активны в сумерки, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Для всех видов кровососущих комаров, которые живут в столичном регионе, характерны в течение суток обычно два пика активности. Это утренний и вечерний, то есть, грубо говоря, они наиболее активны в сумерки", — рассказал Марьинский.
Ученый добавил, что встретить комара также можно и ночью, и в полдень, однако в эти периоды их заметно меньше.
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ОбществоВадим Марьинский
 
 
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