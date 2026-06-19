Биолог рассказал, в какое время суток комары наиболее активны

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комары, живущие в столичном регионе, наиболее активны в сумерки, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ученый добавил, что встретить комара также можно и ночью, и в полдень, однако в эти периоды их заметно меньше.