Биолог рассказал, в какое время суток комары наиболее активны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комары, живущие в столичном регионе, наиболее активны в сумерки.
- У комаров, обитающих в столичном регионе, два пика активности в течение суток: утренний и вечерний.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комары, живущие в столичном регионе, наиболее активны в сумерки, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Для всех видов кровососущих комаров, которые живут в столичном регионе, характерны в течение суток обычно два пика активности. Это утренний и вечерний, то есть, грубо говоря, они наиболее активны в сумерки", — рассказал Марьинский.
Ученый добавил, что встретить комара также можно и ночью, и в полдень, однако в эти периоды их заметно меньше.
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