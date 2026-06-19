Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что некоторые производители помещают зерна кофе на 90 дней в бочки из-под рома для насыщения вкуса мягкими нотками рома.

Также применяются методы ферментации кофе на мякоти маракуйи для придания выраженного фруктового вкуса, хотя многие потребители предпочитают естественный вкус кофе.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Существуют разнообразные способы ферментации кофе с использованием бочек из-под рома и фруктов, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

"Мы работаем с производителем, который после сушки зерен помещает их на 90 дней в бочки из-под рома", - рассказал колумбиец.

Выходец из семьи производителей кофе Хилон пояснил, что за счет этого вкус кофе насыщается мягкими нотками рома.

Также собеседник агентства рассказал, что некоторые производители ферментируют кофе на мякоти маракуйи, за счет чего итоговый продукт приобретает выраженный фруктовый вкус.

Несмотря на это, по словам предпринимателя, многие предпочитают естественный вкус кофе.

"Многие люди хотят ощущать вкус кофе таким, какой он есть", - добавил Хилон.