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"Нодон синмун" подвела итоги двухлетней годовщины саммита КНДР и России - РИА Новости, 19.06.2026
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15:05 19.06.2026 (обновлено: 15:11 19.06.2026)
"Нодон синмун" подвела итоги двухлетней годовщины саммита КНДР и России

"Нодон синмун": дружба КНДР и РФ вышла на новый уровень

© Пресс-служба губернатора Приморского края | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Пресс-служба губернатора Приморского края
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией поднял отношения между государствами на новый уровень.
  • Документ служит гарантией установления нового международного порядка и помогает смягчить региональную напряженность.
  • В статье северокорейской газеты отмечено, что солдаты КНДР и России вместе уничтожили украинские неонацистские силы, вторгшиеся в Курскую область.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией подняло отношения между государствами на новый уровень, пишет газета "Нодон синмун" в честь двухлетней годовщины подписания соглашения.
"Это является блестящим достижением, ставшим результатом твердой воли и решимости глав государств двух стран поднять традиционные дружественные отношения между двумя народами на уровень подлинного альянса и стратегического партнерства для реализации независимости и справедливости", — говорится в статье.
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Издание отметило, что документ выступает гарантией установления нового международного порядка и служит для смягчения региональной напряженности и достижения глобальной стратегической стабильности.
В статье напомнили, как солдаты КНДР вместе российскими бойцами уничтожали украинские неонацистские силы, вторгшиеся в Курскую область.
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"Прошедшие дни ясно подтвердили, что дружба между Кореей и Россией, укрепленная на пути независимости, достоинства, мира и процветания, всегда непобедима и что амбиции гегемонистских держав неизбежно столкнутся с разочарованием", — говорится в статье.
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года.
Глава российского государства назвал его фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.
Договор пришел на смену основополагающим документам — Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
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