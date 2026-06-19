Краткий пересказ от РИА ИИ Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией поднял отношения между государствами на новый уровень.

Документ служит гарантией установления нового международного порядка и помогает смягчить региональную напряженность.

В статье северокорейской газеты отмечено, что солдаты КНДР и России вместе уничтожили украинские неонацистские силы, вторгшиеся в Курскую область.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией подняло отношения между государствами на новый уровень, пишет газета "Нодон синмун" в честь двухлетней годовщины подписания соглашения.

"Это является блестящим достижением, ставшим результатом твердой воли и решимости глав государств двух стран поднять традиционные дружественные отношения между двумя народами на уровень подлинного альянса и стратегического партнерства для реализации независимости и справедливости", — говорится в статье.

Издание отметило, что документ выступает гарантией установления нового международного порядка и служит для смягчения региональной напряженности и достижения глобальной стратегической стабильности.

В статье напомнили, как солдаты КНДР вместе российскими бойцами уничтожали украинские неонацистские силы, вторгшиеся в Курскую область

"Прошедшие дни ясно подтвердили, что дружба между Кореей и Россией , укрепленная на пути независимости, достоинства, мира и процветания, всегда непобедима и что амбиции гегемонистских держав неизбежно столкнутся с разочарованием", — говорится в статье.

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Глава российского государства назвал его фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.