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Долина пока не знает, кто мог бы сыграть ее в кино - РИА Новости, 19.06.2026
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Шоубиз
 
06:10 19.06.2026
Долина пока не знает, кто мог бы сыграть ее в кино

Долина не может предположить, кто может сыграть ее в кино

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина хочет, чтобы появился фильм или сериал, рассказывающий о ее жизни.
  • Исполнительница главной роли должна быть похожа на Ларису Долину, подбором актеров будет заниматься кастинг-директор.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина сообщила РИА Новости, что пока не может предположить, кто из современных актрис мог бы сыграть ее в автобиографическом фильме, но исполнительница главной роли должна быть похожа на нее.
Ранее певица рассказала агентству, что хочет, чтобы появился фильм или сериал, рассказывающий о ее жизни.
"Подбором актеров должен заниматься специалист - кастинг-директор, он больше знает о тех артистках, которые могли бы подойти на эту роль. Ну и потом - нужно же найти актрису хотя бы немного похожую на меня. Я пока не знаю, кто бы это мог быть", - сказала она, отвечая на вопрос, кто бы мог сыграть юную Долину.
Как уточнила певица, на данный момент ведутся переговоры по вопросу создания байопика.
Долина за время своей творческой карьеры сыграла и в кино - например, в фильмах "Бархатный сезон" и "Мы из джаза". Кроме того, голос певицы звучит более чем в 70 кинолентах и мультфильмах, среди которых "Обыкновенное чудо", "31 июня", "Чародеи", "Зимний вечер в Гаграх".
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