Художник Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художник-иллюстратор Юрий Ващенко, известный своими работами на произведения Льюиса Кэрролла, скончался в возрасте 85 лет, сообщило издательство "Вита Нова".

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях издательства.