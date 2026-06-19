Художник Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художник-иллюстратор Юрий Ващенко умер возрасте 85 лет.
- Юрий Ващенко был известен своими работами на произведения Льюиса Кэрролла.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художник-иллюстратор Юрий Ващенко, известный своими работами на произведения Льюиса Кэрролла, скончался в возрасте 85 лет, сообщило издательство "Вита Нова".
"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях издательства.
Юрий Ващенко родился 16 июня 1941 года в Москве. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института. Особое место в творчестве Ващенко заняла работа с произведениями Льюиса Кэрролла, он оформил и проиллюстрировал книги "История с узелками", "Приключения Алисы в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье" и "Логическая игра". Работы художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галерее, а также в частных российских и зарубежных коллекциях.