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Художник Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет - РИА Новости, 19.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:50 19.06.2026 (обновлено: 17:54 19.06.2026)
Художник Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет

Художник-иллюстратор Юрий Ващенко умер в возрасте 85 лет

© Галерея "КультПроект"/YouTubeЮрий Ващенко
Юрий Ващенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Галерея "КультПроект"/YouTube
Юрий Ващенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник-иллюстратор Юрий Ващенко умер возрасте 85 лет.
  • Юрий Ващенко был известен своими работами на произведения Льюиса Кэрролла.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художник-иллюстратор Юрий Ващенко, известный своими работами на произведения Льюиса Кэрролла, скончался в возрасте 85 лет, сообщило издательство "Вита Нова".
"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях издательства.
Юрий Ващенко родился 16 июня 1941 года в Москве. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института. Особое место в творчестве Ващенко заняла работа с произведениями Льюиса Кэрролла, он оформил и проиллюстрировал книги "История с узелками", "Приключения Алисы в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье" и "Логическая игра". Работы художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галерее, а также в частных российских и зарубежных коллекциях.
 
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