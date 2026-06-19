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Психолог рассказала, как содержимое холодильника характеризует человека - РИА Новости, 19.06.2026
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19:34 19.06.2026
Психолог рассказала, как содержимое холодильника характеризует человека

Психолог Жданова: любовь к острому может говорить о темпераменте человека

© M-ProductionХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© M-Production
Холодильник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолог Эльвира Жданова сообщила, что по содержимому холодильника можно определить характер человека.
  • Острые продукты, такие как перец, могут свидетельствовать о темпераменте человека, а наличие безлактозных продуктов — о соответствующих рекомендациях врача.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Характер человека можно определить по тому, какие продукты лежат у него в холодильнике, например, большое количество перца и специй выдает его темперамент, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.
"Какая там посуда и контейнеры, мытые они или нет. Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например, как перец, - может говорит о темпераменте человека", - сказала Жданова РИАМО.
По словам психолога, по содержимому холодильнику можно узнать о том, как человек следит за собой и своим здоровьем.
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