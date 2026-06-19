Психолог рассказала, как содержимое холодильника характеризует человека

"Какая там посуда и контейнеры, мытые они или нет. Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например, как перец, - может говорит о темпераменте человека", - сказала Жданова РИАМО.