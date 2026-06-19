В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростка унесло течением реки Маруха вблизи станицы Кардоникская в Карачаево-Черкессии.

В ходе поисковых работ было обнаружено его тело.

МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Обнаружено тело подростка, которого при купании унесло течением реки в Карачаево-Черкессии, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская при купании подростка унесло течением.