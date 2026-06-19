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В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением реки - РИА Новости, 19.06.2026
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20:54 19.06.2026
В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением реки

В КЧР нашли тело подростка, которого при купании унесло течением реки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка унесло течением реки Маруха вблизи станицы Кардоникская в Карачаево-Черкессии.
  • В ходе поисковых работ было обнаружено его тело.
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Обнаружено тело подростка, которого при купании унесло течением реки в Карачаево-Черкессии, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская при купании подростка унесло течением.
"В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка", - говорится в сообщении.
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