В КЧР нашли тело подростка, которого унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подростка унесло течением реки Маруха вблизи станицы Кардоникская в Карачаево-Черкессии.
- В ходе поисковых работ было обнаружено его тело.
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Обнаружено тело подростка, которого при купании унесло течением реки в Карачаево-Черкессии, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что на реке Маруха вблизи станицы Кардоникская при купании подростка унесло течением.
"В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка", - говорится в сообщении.