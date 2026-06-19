Глава КЧР поздравил коллектив Регионального сосудистого центра с юбилеем

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов принял участие в мероприятии, посвященном 15-летию Регионального сосудистого центра, где поздравил коллектив с юбилеем, а работников здравоохранения — с профессиональным праздником.

День медицинского работника в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов.

"Поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача КЧР Марата Темрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм, преданность делу и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья наших граждан", — написал глава республики в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, открытие центра стало важным событием в истории здравоохранения республики. За время работы учреждение превратилось в ведущую площадку региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно повысилась доступность специализированной помощи, снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители КЧР получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы.

Организация продолжает развиваться: внедряются современные технологии и инновационные подходы в диагностике и лечении пациентов, проводятся операции и научно практические конференции, указал Темрезов.

"Особую роль в развитии центра играет тесное сотрудничество с ведущими федеральными медучреждениями России. В режиме видеосвязи поблагодарил президента Российского кардиологического общества, заслуженного врача Карачаево-Черкесии, академика Евгения Шляхто и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество, наставничество и активное участие в становлении центра и развитии кардиологической службы в республике", — отметил глава КЧР.

Темрезов наградил Шляхто орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Почетное звание "Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики" он присвоил заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца электрокардиостимуляции НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева Сергею Сергуладзе. Также Темрезов вручил благодарности сотрудникам Регионального сосудистого центра.

Глава Карачаево-Черкесии заявил, что у учреждения впереди большие планы по развитию сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии и неврологии в республике.