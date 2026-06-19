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Глава КЧР поздравил коллектив Регионального сосудистого центра с юбилеем - РИА Новости, 19.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:51 19.06.2026
Глава КЧР поздравил коллектив Регионального сосудистого центра с юбилеем

Темрезов поздравил коллектив Регионального сосудистого центра в КЧР с 15-летием

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов принял участие в мероприятии, посвященном 15-летию Регионального сосудистого центра, где поздравил коллектив с юбилеем, а работников здравоохранения — с профессиональным праздником.
День медицинского работника в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов.
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"Поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача КЧР Марата Темрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм, преданность делу и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья наших граждан", — написал глава республики в своем канале в мессенджере "Макс".
По его словам, открытие центра стало важным событием в истории здравоохранения республики. За время работы учреждение превратилось в ведущую площадку региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно повысилась доступность специализированной помощи, снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители КЧР получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы.
Организация продолжает развиваться: внедряются современные технологии и инновационные подходы в диагностике и лечении пациентов, проводятся операции и научно практические конференции, указал Темрезов.
"Особую роль в развитии центра играет тесное сотрудничество с ведущими федеральными медучреждениями России. В режиме видеосвязи поблагодарил президента Российского кардиологического общества, заслуженного врача Карачаево-Черкесии, академика Евгения Шляхто и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество, наставничество и активное участие в становлении центра и развитии кардиологической службы в республике", — отметил глава КЧР.
Темрезов наградил Шляхто орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Почетное звание "Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики" он присвоил заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца электрокардиостимуляции НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева Сергею Сергуладзе. Также Темрезов вручил благодарности сотрудникам Регионального сосудистого центра.
Глава Карачаево-Черкесии заявил, что у учреждения впереди большие планы по развитию сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии и неврологии в республике.
"Уверен, благодаря профессионализму и богатому опыту специалистов Регионального сосудистого центра и кураторам из ведущих федеральных центров, мы совместно сможем эффективно их осуществить на благо здоровья наших граждан", — заключил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРоссияРашид ТемрезовЕвгений Шляхто
 
 
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