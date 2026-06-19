На Камчатке произошло новое землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, очаг которого залегал на глубине 36,6 километра в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.