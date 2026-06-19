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На Камчатке произошло новое землетрясение - РИА Новости, 19.06.2026
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11:10 19.06.2026 (обновлено: 11:37 19.06.2026)
На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке произошло новое землетрясение с силой толчков до трех баллов

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.
  • Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, очаг залегал на глубине 36,6 километра в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Вечером в пятницу у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, очаг которого залегал на глубине 36,6 километра в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Это третий по счету подземный толчок, который ощущался в населенных пунктах вечером 19 июня.
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"Магнитуда (Ml): 6,2", — проинформировали ученые в Telegram.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана с координатами 52.7643 северной широты и 161.2315 восточной долготы. Предварительная интенсивность в Петропавловске-Камчатском оценена в 3 балла.
Накануне на Камчатке произошли два ощутимых землетрясения. Первое - в 18.51 по местному времени (09.51 мск), а через минуту последовало второе, более сильное. Магнитуда второго толчка составила 6,9. Эпицентр находился в 183 километрах от краевой столицы, координаты — 52.3010 северной широты и 161.0107 восточной долготы, очаг залегал на глубине 15,4 километра. Предварительная интенсивность в Петропавловске-Камчатском обоих землетрясений оценена в четыре балла.
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