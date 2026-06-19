В МЧС рассказали о подходе волны цунами к берегам Камчатки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Камчатки произошли два сильных ощущаемых землетрясения, в том числе одно магнитудой 6,9.
- По расчетам специалистов, высота волны цунами, вызванной землетрясением, не превысит 38 сантиметров у берегов Камчатки, а у Петропавловска-Камчатского — не более шести сантиметров.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Подход волны цунами к берегам Камчатки не превысит 38 сантиметров, в том числе не превысит шести сантиметров у Петропавловска-Камчатского, сообщает региональное ГУ МЧС.
У берегов Камчатки произошли два сильных ощущаемых землетрясения, в том числе одно магнитудой 6,9.
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 38 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 25 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более шести сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении.