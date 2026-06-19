На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"На Камчатке ощутимое землетрясение в 06.51 UTC 19 июня 2026 года Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" поставил 5.6 магнитуду, но по ощущениям она выше", - сообщает институт.