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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.06.2026
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10:20 19.06.2026
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

На Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,6

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,6.
  • Землетрясение случилось 19 июня 2026 года в 06:51 UTC.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"На Камчатке ощутимое землетрясение в 06.51 UTC 19 июня 2026 года Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" поставил 5.6 магнитуду, но по ощущениям она выше", - сообщает институт.
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