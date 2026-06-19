СК проверяет фигурантов дела об убийстве Исаева в Калуге

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигурантов дел об убийстве спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге и похищении девушки проверяют на причастность к другим преступлениям.

Обвиняемый в убийстве спортсмена решил похитить и запугать свою бывшую супругу, для этого он привлек двух знакомых, и в июле 2024 года они насильно увезли 23-летнюю девушку, удерживали ее в гараже, избивая и угрожая.

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Фигурантов дел об убийстве спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге и похищении девушки проверяют и на причастность к другим преступлениям, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.

В пятницу СУСК сообщил о новом уголовном деле в отношении фигурантов дела об убийстве калужского спортсмена. По версии следствия, обвиняемый в убийстве спортсмена на почве ревности к бывшей супруге решил ее похитить и запугать. Он привлек двух знакомых, в числе которых будущий подельник по убийству спортсмена.

В ведомстве уточнили, что в июле 2024 года мужчины насильно увезли на машине 23-летнюю девушку, удерживали ее в гараже, избивая и угрожая. Девушка не обратилась в правоохранительные органы, опасаясь расправы.

"Фигуранты проверяются и на другие преступления", - сказал собеседник.

Он также отметил, что о похищении девушка рассказала следственным органам во время следствия по убийству спортсмена – только тогда она перестала бояться уже находившихся в СИЗО обидчиков. По ее словам, бывший муж силой добивался, чтобы она вернулась к нему.

По данным СУСК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия стрелял 41-летний местный житель. После убийства стрелявший попытался скрыться, его задержали в Брянской области . Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.