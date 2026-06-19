Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет фигурантов дела об убийстве Исаева в Калуге - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 19.06.2026
СК проверяет фигурантов дела об убийстве Исаева в Калуге

Фигурантов дела об убийстве Исаева в Калуге проверяют на другие преступления

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурантов дел об убийстве спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге и похищении девушки проверяют на причастность к другим преступлениям.
  • Обвиняемый в убийстве спортсмена решил похитить и запугать свою бывшую супругу, для этого он привлек двух знакомых, и в июле 2024 года они насильно увезли 23-летнюю девушку, удерживали ее в гараже, избивая и угрожая.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Фигурантов дел об убийстве спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге и похищении девушки проверяют и на причастность к другим преступлениям, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.
В пятницу СУСК сообщил о новом уголовном деле в отношении фигурантов дела об убийстве калужского спортсмена. По версии следствия, обвиняемый в убийстве спортсмена на почве ревности к бывшей супруге решил ее похитить и запугать. Он привлек двух знакомых, в числе которых будущий подельник по убийству спортсмена.
Дмитрий Исаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге был ранее судим
8 мая, 14:38
В ведомстве уточнили, что в июле 2024 года мужчины насильно увезли на машине 23-летнюю девушку, удерживали ее в гараже, избивая и угрожая. Девушка не обратилась в правоохранительные органы, опасаясь расправы.
"Фигуранты проверяются и на другие преступления", - сказал собеседник.
Он также отметил, что о похищении девушка рассказала следственным органам во время следствия по убийству спортсмена – только тогда она перестала бояться уже находившихся в СИЗО обидчиков. По ее словам, бывший муж силой добивался, чтобы она вернулась к нему.
По данным СУСК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия стрелял 41-летний местный житель. После убийства стрелявший попытался скрыться, его задержали в Брянской области. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Позже был задержан 53-летний местный житель. По данным следствия, он помогал совершить преступление, был рядом с предполагаемым убийцей. Его обвиняют в угрозе убийством и пособничестве в убийстве. Он тоже под стражей.
Дмитрий Исаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Стало известно, когда решат вопрос ареста подозреваемого в убийстве Исаева
8 мая, 11:35
 
ПроисшествияКалугаБрянская область
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала