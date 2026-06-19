Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы сильнее России на поле боя.

В обсуждении высказываются различные мнения о текущем положении дел на поле боя и эффективности санкционной политики.

Пользователи соцсети выражают скептицизм и несогласие с заявлением Каллас.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы сильнее России на поле боя, а также о необходимости усиления давления на Москву и принятия очередного пакета санкций.

"Россия крайне плохо себя чувствует на украинском поле боя, контролируя сейчас лишь пятую часть территории Украины , и в результате мы ввели 821-й пакет санкций, который станет важным шагом в правильном направлении", — сыронизировал @JourneyA73382.

"Россия выиграла войну много лет назад и просто наблюдает, как ты перемалываешь деньги и людей. Тупица", — отметил @Bribarian42.

"Вы заблуждаетесь, Каллас!!! Прекратите это безумие! Украина потерпела сокрушительное поражение! Хватит разжигать войны! Пришло время мира!" — призвал @WHuzar.

"Чушь собачья! Украина проигрывает на поле боя и переключилась на атаки не только на военную инфраструктуру, но и на мирное население!" — подчеркнул @J_Paracelcius.

"Украина сильнее, поэтому Россия вот-вот войдет в Краматорск", — напомнил @BrunoSanti43319.

"Кая, если ты будешь повторять одну и ту же ложь снова и снова, она не станет реальностью… ну, может быть, в твоих мыслях", — заключил @thenewworld_hq.

Ранее Каллас заявила, что Россия находится якобы в невыгодном военном, экономическом и политическом положении.

Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.