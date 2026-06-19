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"Чушь собачья". Дерзкое заявление Каллас о России поразило Запад - РИА Новости, 19.06.2026
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15:47 19.06.2026 (обновлено: 17:07 19.06.2026)

"Чушь собачья". Дерзкое заявление Каллас о России поразило Запад

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы сильнее России на поле боя.
  • В обсуждении высказываются различные мнения о текущем положении дел на поле боя и эффективности санкционной политики.
  • Пользователи соцсети выражают скептицизм и несогласие с заявлением Каллас.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы сильнее России на поле боя, а также о необходимости усиления давления на Москву и принятия очередного пакета санкций.
"Россия крайне плохо себя чувствует на украинском поле боя, контролируя сейчас лишь пятую часть территории Украины, и в результате мы ввели 821-й пакет санкций, который станет важным шагом в правильном направлении", — сыронизировал @JourneyA73382.
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Каллас выступила с дерзким заявлением о России
Вчера, 12:31
"Россия выиграла войну много лет назад и просто наблюдает, как ты перемалываешь деньги и людей. Тупица", — отметил @Bribarian42.
"Вы заблуждаетесь, Каллас!!! Прекратите это безумие! Украина потерпела сокрушительное поражение! Хватит разжигать войны! Пришло время мира!" — призвал @WHuzar.
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"Чушь собачья! Украина проигрывает на поле боя и переключилась на атаки не только на военную инфраструктуру, но и на мирное население!" — подчеркнул @J_Paracelcius.
"Украина сильнее, поэтому Россия вот-вот войдет в Краматорск", — напомнил @BrunoSanti43319.
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"Кая, если ты будешь повторять одну и ту же ложь снова и снова, она не станет реальностью… ну, может быть, в твоих мыслях", — заключил @thenewworld_hq.
Ранее Каллас заявила, что Россия находится якобы в невыгодном военном, экономическом и политическом положении.
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15 июня, 17:49
Глава европейской дипломатии неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.
Испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью, вероятно, худшего руководства в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что она слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
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В миреРоссияКайя КалласУкраинаМосква
 
 
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