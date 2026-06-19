Каллас выступила с дерзким заявлением о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией.
- Каллас призвала заранее определить требования к России в контексте обсуждения путей прекращения боевых действий на Украине.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией, который ей задал журналист ERR.
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"Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России", — заявила Каллас в интервью изданию.
При этом она признала, что есть определенное движение в сторону диалога.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о требованиях Каллас, которые она желает выдвинуть России. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.