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Каллас выступила с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 19.06.2026
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12:31 19.06.2026
Каллас выступила с дерзким заявлением о России

Каллас: от России нужны уступки ради завершения конфликта

© AP Photo / Michael ProbstГлава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией.
  • Каллас призвала заранее определить требования к России в контексте обсуждения путей прекращения боевых действий на Украине.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос о переговорах ЕС с Россией, который ей задал журналист ERR.
Вместо этого она призвала, чтобы от России требовали уступок во время обсуждения путей прекращения боевых действий на Украине.
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"Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России", — заявила Каллас в интервью изданию.
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При этом она признала, что есть определенное движение в сторону диалога.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
Он напомнил о требованиях Каллас, которые она желает выдвинуть России. Среди них: выплата "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооруженных сил Российской Федерации.
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