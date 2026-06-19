Израиль пытается влиять на американскую политику, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс признал, что Израиль пытается влиять на американскую политику.
- Дональд Трамп критикует Израиль за действия против Ливана.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Израиль пытается влиять на американскую политику, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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"Израиль, как и многие другие страны, пытается влиять на американскую политику", – сказал он на в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.
"Я воспринимаю это как данность", – добавил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в последние дни критикует Израиль за действия против Ливана.