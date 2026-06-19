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Израиль пытается влиять на американскую политику, заявил Вэнс - РИА Новости, 19.06.2026
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22:48 19.06.2026
Израиль пытается влиять на американскую политику, заявил Вэнс

Вэнс заявил, что Израиль пытается влиять на американскую политику

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс признал, что Израиль пытается влиять на американскую политику.
  • Дональд Трамп критикует Израиль за действия против Ливана.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Израиль пытается влиять на американскую политику, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Израиль, как и многие другие страны, пытается влиять на американскую политику", – сказал он на в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.
"Я воспринимаю это как данность", – добавил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в последние дни критикует Израиль за действия против Ливана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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В миреИзраильСШАЛиванДональд Трамп
 
 
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