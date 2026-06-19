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Израиль продолжил наносить удары по югу Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2026
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17:46 19.06.2026
Израиль продолжил наносить удары по югу Ливана, сообщил источник

Израиль продолжил бить по Ливану после начала перемирия

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболлах» согласились на прекращение огня с 16:00 мск, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
  • Несмотря на объявленное прекращение огня, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана после 16:00, сообщил ливанский военно-полевой источник.
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня с 16.00 пятницы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника ранее передавало, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболлах" согласились на прекращение огня, режим действует с 16.00 мск.
"Несмотря на объявление о вступлении режима прекращения огня в силу с 16.00, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после 16.00 ударам авиации подверглись район Набатии, а также поселения Шукин, Мейфидун и Рейхан на юге страны.
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