Израиль продолжил наносить удары по югу Ливана, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболлах» согласились на прекращение огня с 16:00 мск, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
- Несмотря на объявленное прекращение огня, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана после 16:00, сообщил ливанский военно-полевой источник.
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня с 16.00 пятницы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Несмотря на объявление о вступлении режима прекращения огня в силу с 16.00, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после 16.00 ударам авиации подверглись район Набатии, а также поселения Шукин, Мейфидун и Рейхан на юге страны.