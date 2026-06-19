Израиль продолжил наносить удары по югу Ливана, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболлах» согласились на прекращение огня с 16:00 мск, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Несмотря на объявленное прекращение огня, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана после 16:00, сообщил ливанский военно-полевой источник.

БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня с 16.00 пятницы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника ранее передавало, что Израиль и ливанское шиитское движение " Хезболлах " согласились на прекращение огня, режим действует с 16.00 мск.

"Несмотря на объявление о вступлении режима прекращения огня в силу с 16.00, израильская авиация продолжила наносить удары по ряду районов на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.