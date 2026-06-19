Советник Нетаньяху рассказал, сколько войска Израиля пробудут в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуют интересы Израиля, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
- По сообщению агентства Рейтер, Израиль и «Хезболлах» предположительно достигли соглашения о прекращении огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько этого потребуют интересы еврейского государства, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Обеспечить безопасность и процветание севера нашей страны — обязанность правительства Израиля. Для этого необходима зона безопасности на юге Ливана, и мы останемся там столько, сколько того потребуют наши интересы", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.