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Советник Нетаньяху рассказал, сколько войска Израиля пробудут в Ливане - РИА Новости, 19.06.2026
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17:06 19.06.2026 (обновлено: 17:13 19.06.2026)
Советник Нетаньяху рассказал, сколько войска Израиля пробудут в Ливане

Гейдельман: ЦАХАЛ пробудут в Ливане столько, сколько требуют интересы Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуют интересы Израиля, заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
  • По сообщению агентства Рейтер, Израиль и «Хезболлах» предположительно достигли соглашения о прекращении огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько этого потребуют интересы еврейского государства, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновника США сообщило, что Израиль и "Хезболлах", предположительно, достигли соглашения о прекращении огня, начнет действовать с 16.00 мск.
"Обеспечить безопасность и процветание севера нашей страны — обязанность правительства Израиля. Для этого необходима зона безопасности на юге Ливана, и мы останемся там столько, сколько того потребуют наши интересы", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, пишут СМИ
Вчера, 16:09
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
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