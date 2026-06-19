Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль и ливанское движение "Хезболла" согласились прекратить огонь, утверждает источник Reuters.
- Перемирие якобы уже началось.
- ЦАХАЛ продолжала атаковать Ливан, несмотря на условия меморандума США и Ирана, который это запрещает.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" согласились прекратить военные действия, передает Reuters.
"Хезболла" и Израиль согласились на режим прекращения огня", — заявил агентству неназванный чиновник.
По его словам, оно действует с 16:00.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не саботировать меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном, и не "атаковать" единственного оставшегося союзника — Дональда Трампа.
Сам же глава Белого дома ранее сегодня заявил, что может заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, потому что "в Тель-Авиве его уважают".
Иран и Соединенные Штаты подписали документ дистанционно в ночь на 18 июня. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились. ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке.