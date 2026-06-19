Рейтинг@Mail.ru
Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 19.06.2026 (обновлено: 17:08 19.06.2026)
Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, пишут СМИ

Reuters: Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и ливанское движение "Хезболла" согласились прекратить огонь, утверждает источник Reuters.
  • Перемирие якобы уже началось.
  • ЦАХАЛ продолжала атаковать Ливан, несмотря на условия меморандума США и Ирана, который это запрещает.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" согласились прекратить военные действия, передает Reuters.
"Хезболла" и Израиль согласились на режим прекращения огня", — заявил агентству неназванный чиновник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Ближневосточный Версаль и его геополитические круги по воде
Вчера, 10:20
По его словам, оно действует с 16:00.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Тель-Авив не саботировать меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном, и не "атаковать" единственного оставшегося союзника — Дональда Трампа.
Сам же глава Белого дома ранее сегодня заявил, что может заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, потому что "в Тель-Авиве его уважают".
Иран и Соединенные Штаты подписали документ дистанционно в ночь на 18 июня. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
Тем не менее атаки со стороны Израиля продолжились. ЦАХАЛ утверждает, что наносит удары в ответ на "неоднократные нарушения" режима прекращения огня. МИД Ирана возложил ответственность за них на американцев, предупредив о серьезных последствиях для мира на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Получил по полной". Почему Трамп не смог победить Иран
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиванДональд ТрампАббас АракчиМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала