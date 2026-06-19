Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля всю ночь наносила удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
- Удары были нанесены после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлы".
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всю ночь наносит удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболлах" ЦАХАЛ всю ночь (с четверг на пятницу) наносила и продолжает наносить удары в нескольких районах южного Ливана, поражая членов "Хезболлы" и объекты инфраструктуры", - говорится в заявлении израильской армии.
Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.