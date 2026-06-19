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Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.06.2026
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08:10 19.06.2026 (обновлено: 09:42 19.06.2026)
Израиль сообщил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль сообщил, что с ночи наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля всю ночь наносила удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
  • Удары были нанесены после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлы".
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всю ночь наносит удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболлах" ЦАХАЛ всю ночь (с четверг на пятницу) наносила и продолжает наносить удары в нескольких районах южного Ливана, поражая членов "Хезболлы" и объекты инфраструктуры", - говорится в заявлении израильской армии.
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