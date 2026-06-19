Глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский министр иностранных дел отменил визит в Соединенные Штаты.
- Это произошло из-за "оскорбительных высказываний" президента США в адрес премьера Италии.
- Трамп ранее заявил, что она якобы умоляла его о совместном фото на саммите G7.
РИМ, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что отменил визит в США 21 и 22 июня из-за слов американского президента Дональда Трампа о премьер-министре Джордже Мелони.
"Тяжелые и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит", — написал он в соцсети Х.
Ранее в пятницу Трамп заявил корреспонденту телеканала La7, что Мелони якобы умоляла его о совместном фото на полях саммита "Большой семерки", который проходил во Франции с 15 по 17 июня. В продолжение разговора он резко раскритиковал Европу за ее подход к вопросам миграции и поставок энергоносителей.
Сама же премьер назвала высказывание главы Белого дома вымыслом, отметив, что это не первый случай неподобающего поведения с его стороны. По ее словам, ни она сама, ни Италия "никого не умоляют", а Трампу следовало бы проявить такую же решимость к врагам США и Запада.
По информации итальянских СМИ, на встрече в Эвиане они попытались сгладить разногласия, возникшие в последние месяцы из-за конфликта вокруг Ирана. Журналисты обратили внимание на обмен шутливыми репликами: Трамп пожаловался, что "его бросили", а Мелони заверила, что "они всегда были друзьями".
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