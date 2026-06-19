ВВС США продолжают патрулирование над Ближним Востоком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребители американских вооруженных сил продолжают патрулирование воздушного пространства над Ближним Востоком.
- Центральное командование ВС США заявило, что силы США сохраняют внимательность и присутствие в регионе.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Истребители американских вооруженных сил продолжают патрулирование воздушного пространства над Ближним Востоком на фоне переноса переговоров Вашингтона и Тегерана, заявило Центральное командование ВС США.
"Истребители F-16 ВВС США проводят дозаправку в воздухе во время патрулирования на Ближнем Востоке. Силы США сохраняют внимательность и присутствие в регионе", - написало командование в X.
К публикации командование прикрепило видео дозаправки истребителя. Из-за высоты полета точно установить, над каким именно районом находится самолет, не представляется возможным.
МИД Швейцарии в пятницу сообщил, что переговоры, которые должны были начаться 19 июня в Бюргентштоке между США, Ираном, Катаром и Пакистаном, отложены.
В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.