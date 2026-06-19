Число жертв ударов Израиля по югу Ливана увеличилось до 24

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере 24 человека погибли и еще 24 получили ранения в результате ударов Израиля по югу Ливана.
- Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идет об объектах ливанского движения сопротивления "Хезболлы".
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана в пятницу, сообщил РИА Новости ливанский источник.
"Израильская военная авиация, беспилотники и тяжелая артиллерия атаковали ряд населенных пунктов на юге Ливана, в результате чего погибли 24 человека", - сказал собеседник агентства.
По его данным, еще 24 человека получили ранения.
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8 апреля, 23:46