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Число жертв ударов Израиля по югу Ливана увеличилось до 24 - РИА Новости, 19.06.2026
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10:02 19.06.2026
Число жертв ударов Израиля по югу Ливана увеличилось до 24

РИА Новости: в результате ударов Израиля по югу Ливана погибли 24 человека

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 24 человека погибли и еще 24 получили ранения в результате ударов Израиля по югу Ливана.
  • Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идет об объектах ливанского движения сопротивления "Хезболлы".
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана в пятницу, сообщил РИА Новости ливанский источник.
"Израильская военная авиация, беспилотники и тяжелая артиллерия атаковали ряд населенных пунктов на юге Ливана, в результате чего погибли 24 человека", - сказал собеседник агентства.
По его данным, еще 24 человека получили ранения.
Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идет якобы об объектах ливанского движения сопротивления "Хезболлах".
Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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