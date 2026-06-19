Рейтинг@Mail.ru
Габбард рассказала об исследованиях Фаучи в Ухане - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 19.06.2026
Габбард рассказала об исследованиях Фаучи в Ухане

Габбард рассказала об исследованиях инфекциониста Фаучи в Ухане

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тулси Габбард перед уходом с поста директора Национальной разведки опубликовала документы, разоблачающие действия Энтони Фаучи.
  • Документы указывают на финансирование Фаучи исследований в лаборатории в Ухане и его работу с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества.
  • В нацразведке отметили, что обнародованные документы раскрывают прямую роль Фаучи во влиянии на оценки разведывательного сообщества по COVID-19.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом со своего поста сообщила, что опубликовала документы, которые раскрывают действия бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи, связанные в том числе с финансированием исследований в лаборатории в Ухане.
"Сегодня, в мой последний день на посту директора Национальной разведки, я публикую ранее не известные сообщения и документы, разоблачающие, как доктор Фаучи предоставил миллионы долларов американских налогоплательщиков для финансирования опасных мутаций с усилением функции (gain-of-function - ред.) в уханьской лабаратории, работал с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества, чтобы подавить правду о своих действиях и скрыть происхождение вируса из лабораторной утечки, а также лгал конгрессу под присягой в 2024 году", - написала Габбард в Х.
В нацразведке же, в свою очередь, отметили, что обнародованные документы раскрывают прямую роль Фаучи во влиянии на оценки разведывательного сообщества по COVID-19 и их манипулировании.
Экс-президент США Джо Байден перед окончанием своего срока предоставил Фаучи превентивное помилование.
Габбард оставляет пост в связи с тяжелой болезнью мужа.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях, в том числе на Украине
12 июня, 17:46
 
В миреСШАУханьЭнтони ФаучиТулси ГаббардДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала