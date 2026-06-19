Габбард рассказала об исследованиях Фаучи в Ухане

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом со своего поста сообщила, что опубликовала документы, которые раскрывают действия бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи, связанные в том числе с финансированием исследований в лаборатории в Ухане.