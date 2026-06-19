Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тулси Габбард перед уходом с поста директора Национальной разведки опубликовала документы, разоблачающие действия Энтони Фаучи.
- Документы указывают на финансирование Фаучи исследований в лаборатории в Ухане и его работу с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества.
- В нацразведке отметили, что обнародованные документы раскрывают прямую роль Фаучи во влиянии на оценки разведывательного сообщества по COVID-19.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом со своего поста сообщила, что опубликовала документы, которые раскрывают действия бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи, связанные в том числе с финансированием исследований в лаборатории в Ухане.
"Сегодня, в мой последний день на посту директора Национальной разведки, я публикую ранее не известные сообщения и документы, разоблачающие, как доктор Фаучи предоставил миллионы долларов американских налогоплательщиков для финансирования опасных мутаций с усилением функции (gain-of-function - ред.) в уханьской лабаратории, работал с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества, чтобы подавить правду о своих действиях и скрыть происхождение вируса из лабораторной утечки, а также лгал конгрессу под присягой в 2024 году", - написала Габбард в Х.
В нацразведке же, в свою очередь, отметили, что обнародованные документы раскрывают прямую роль Фаучи во влиянии на оценки разведывательного сообщества по COVID-19 и их манипулировании.
Экс-президент США Джо Байден перед окончанием своего срока предоставил Фаучи превентивное помилование.
Габбард оставляет пост в связи с тяжелой болезнью мужа.