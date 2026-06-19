МИД Ирана: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам зависит от переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США.
- Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС «Бушер».
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
При этом он подчеркнул, что Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС "Бушер".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.