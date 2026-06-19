МИД Ирана: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам зависит от переговоров с США

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости . Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.