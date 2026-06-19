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МИД Ирана: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам зависит от переговоров с США - РИА Новости, 19.06.2026
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17:32 19.06.2026 (обновлено: 19:47 19.06.2026)
МИД Ирана: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам зависит от переговоров с США

Багаи: доступ МАГАТЭ к ядерным объектам зависит от переговоров с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США.
  • Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС «Бушер».
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Инспекции объектов, доступ к которым был приостановлен из-за преступных военных атак США и Израиля, зависит от переговорного процесса и его результата", - говорится в заявлении Багаи.
При этом он подчеркнул, что Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС "Бушер".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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