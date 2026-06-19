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Иран проведет переговоры с США по ядерной тематике в другой день - РИА Новости, 19.06.2026
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17:31 19.06.2026 (обновлено: 17:52 19.06.2026)
Иран проведет переговоры с США по ядерной тематике в другой день

Иран перенес переговоры с США по ядерной тематике с пятницы на другой день

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с США по ядерной тематике в другой день.
  • О новых условиях переговоров будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия.
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с США по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на пятницу, сообщил официальный МИД Ирана Исмаил Багаи.
На 19 июня была намечена первая встреча представителей сторон в Швейцарии при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако рано утром МИД Швейцарии сообщил, что переговоры не состоятся.
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"Ведутся консультации через посредников по этому вопросу, об этом будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия", - говорится в заявлении Багаи.
Он подтвердил перенос переговоров, отметив, что изначально в Швейцарии 19 июня предполагалось провести церемонию подписания меморандума, на полях которой состоялся бы обмен мнениями касательно переговоров об окончательной договоренности, однако из-за того, что меморандум был подписан электронным образом, проведение встречи перестало носить срочный характер.
"Мы сейчас работаем над программой проведения в предстоящие дни этого заседания", - добавил Багаи.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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