Иран проведет переговоры с США по ядерной тематике в другой день

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с США по ядерной тематике в другой день.

О новых условиях переговоров будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия.

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с США по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на пятницу, сообщил официальный МИД Ирана Исмаил Багаи.

На 19 июня была намечена первая встреча представителей сторон в Швейцарии при участии посредников из Пакистана Катара . Однако рано утром МИД Швейцарии сообщил, что переговоры не состоятся.

« "Ведутся консультации через посредников по этому вопросу, об этом будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия", - говорится в заявлении Багаи.

Он подтвердил перенос переговоров, отметив, что изначально в Швейцарии 19 июня предполагалось провести церемонию подписания меморандума, на полях которой состоялся бы обмен мнениями касательно переговоров об окончательной договоренности, однако из-за того, что меморандум был подписан электронным образом, проведение встречи перестало носить срочный характер.

"Мы сейчас работаем над программой проведения в предстоящие дни этого заседания", - добавил Багаи.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе