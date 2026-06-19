Иран назвал условие проведения переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение переговоров с США по ядерной тематике зависит от реализации ряда положений меморандума об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Начало переговоров об окончательной договоренности зависит от выполнения положений, содержащихся в первом, четвертом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах меморандума, добавил он.

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Проведение переговоров с США по ядерной тематике зависит от реализации ряда положений меморандума об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

На 19 июня была намечена первая встреча представителей сторон в Швейцарии при участии посредников из Пакистана Катара . Однако рано утром МИД Швейцарии сообщил, что переговоры не состоятся.

« "Согласно меморандуму, начало переговоров об окончательной договоренности зависит от начала выполнения положений, содержащихся в первом, четвертом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах меморандума", - говорится в заявлении Багаи.

Вашингтоном. Первый пункт предполагает прекращения огня, в том числе Ливане , поскольку в пятницу продолжался обмен ударами между Израилем и ливанским движением " Хезболлах ", четвертый - снятие блокады США . Пятый касается обязательств Ирана по обеспечению судоходства в Ормузском проливе , десятый - подразумевает временный вывод иранской нефти из-под санкций США, 11-й предполагает обеспечение доступа с США к активам, порядок будет оговорен Тегераном

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.