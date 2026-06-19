Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал условие проведения переговоров с США - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 19.06.2026 (обновлено: 17:53 19.06.2026)
Иран назвал условие проведения переговоров с США

МИД Ирана: переговоры с США зависят от реализации положений меморандума

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение переговоров с США по ядерной тематике зависит от реализации ряда положений меморандума об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Начало переговоров об окончательной договоренности зависит от выполнения положений, содержащихся в первом, четвертом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах меморандума, добавил он.
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Проведение переговоров с США по ядерной тематике зависит от реализации ряда положений меморандума об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
На 19 июня была намечена первая встреча представителей сторон в Швейцарии при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако рано утром МИД Швейцарии сообщил, что переговоры не состоятся.
«
"Согласно меморандуму, начало переговоров об окончательной договоренности зависит от начала выполнения положений, содержащихся в первом, четвертом, пятом, десятом и одиннадцатом пунктах меморандума", - говорится в заявлении Багаи.
Первый пункт предполагает прекращения огня, в том числе Ливане, поскольку в пятницу продолжался обмен ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", четвертый - снятие блокады США. Пятый касается обязательств Ирана по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, десятый - подразумевает временный вывод иранской нефти из-под санкций США, 11-й предполагает обеспечение доступа с США к активам, порядок будет оговорен Тегераном и Вашингтоном.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Война закончена: Америка обломалась, Иран стал сильнее, Израиль проиграл
16 июня, 08:00
 
В миреСШАМИД ИранаВоенная операция США и Израиля против ИранаИранХезболлаШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала