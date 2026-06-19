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Иран направит жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
10:29 19.06.2026
Иран направит жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к ЧМ-2026

IRNA: Иран направит жалобу в ФИФА из-за ограничений для сборной на ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Ирана
Футболисты сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Ирана направит жалобу в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира.
  • Национальной сборной Ирана запрещено находиться на территории США вне игровых дней, после каждого матча команда должна покидать Штаты.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Федерация футбола Ирана направит жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата мира, сообщает агентство IRNA.
Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
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Как сообщает агентство, аналогичная ситуация повторилась при подготовке команды к матчу со сборной Бельгии, который пройдет в Лос-Анджелесе 21 июня в 12:00 по местному времени. Сборной вновь было отказано в просьбе прибыть в город за два дня до матча для лучшей адаптации и проведения тренировки.
Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки команд. В связи с этим организация официально направит свой протест в ФИФА.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с командой Египта 26 июня.
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