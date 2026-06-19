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Охрана не узнала нападающего сборной Испании и не пустила его в отель - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
11:45 19.06.2026
Охрана не узнала нападающего сборной Испании и не пустила его в отель

Футболист сборной Испании по футболу Иглесиас не смог попасть в отель

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Испании по футболу Борха Иглесиас не смог попасть в отель, где располагается команда, потому что его не узнала охрана.
  • Борха Иглесиас покинул отель в американском городе Чаттануга без аккредитации и отправился на прогулку вместе со своей девушкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании по футболу Борха Иглесиас не смог попасть в отель, где располагается команда, потому что его не узнала охрана, сообщает TyC Sports.
В понедельник сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. В выходной день форвард без аккредитации покинул отель в американском городе Чаттануга и отправился на прогулку вместе со своей девушкой. По возвращении сотрудники службы безопасности отказались пускать игрока на территорию отеля.
"Я игрок национальной сборной. Мне нужно войти. Я Борха Иглесиас", - говорит игрок на видео, опубликованном на странице El Chiringuito в соцсети X.
Иглесиасу 33 года, он выступает за испанскую "Сельту". На счету нападающего восемь матчей за сборную Испании.
В воскресенье сборной Испании предстоит сыграть во втором туре группы H против команды Саудовской Аравии. Встреча пройдет в американской Атланте.
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