Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Испании по футболу Борха Иглесиас не смог попасть в отель, где располагается команда, потому что его не узнала охрана.
- Борха Иглесиас покинул отель в американском городе Чаттануга без аккредитации и отправился на прогулку вместе со своей девушкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании по футболу Борха Иглесиас не смог попасть в отель, где располагается команда, потому что его не узнала охрана, сообщает TyC Sports.
В понедельник сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. В выходной день форвард без аккредитации покинул отель в американском городе Чаттануга и отправился на прогулку вместе со своей девушкой. По возвращении сотрудники службы безопасности отказались пускать игрока на территорию отеля.
"Я игрок национальной сборной. Мне нужно войти. Я Борха Иглесиас", - говорит игрок на видео, опубликованном на странице El Chiringuito в соцсети X.
Иглесиасу 33 года, он выступает за испанскую "Сельту". На счету нападающего восемь матчей за сборную Испании.
В воскресенье сборной Испании предстоит сыграть во втором туре группы H против команды Саудовской Аравии. Встреча пройдет в американской Атланте.