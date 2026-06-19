Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный прокурор России Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.
- Главному военному прокурору поручено проработать вопрос расширения функций представительств АО "СОГАЗ" в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда "Защитники Отечества", а также пресечь волокиту и восстановить права участника СВО.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.
Александр Гуцан в пятницу в Екатеринбурге проводит прием граждан.
В ходе личного общения с главой надзорного ведомства жители Свердловской области рассказывают о наиболее острых проблемах, которые в своем большинстве касаются защиты их социальных прав.
Участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения, сообщил о проблемах со страховыми выплатами.
"Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты – недопустима", - сказал Александр Гуцан.
Главному военному прокурору дано поручение проработать с АО "СОГАЗ" вопрос расширения функций ее представительств в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда "Защитники Отечества", а также дать оценку бездействию должностных лиц, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав участника СВО.