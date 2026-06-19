Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

Участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения, сообщил о проблемах со страховыми выплатами.

"Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты – недопустима", - сказал Александр Гуцан.