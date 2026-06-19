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Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой - РИА Новости, 19.06.2026
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11:08 19.06.2026
Гуцан назвал волокиту с выплатами участникам СВО недопустимой

Гуцан назвал волокиту со страховыми выплатами участникам СВО недопустимой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Гуцан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный прокурор России Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.
  • Главному военному прокурору поручено проработать вопрос расширения функций представительств АО "СОГАЗ" в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда "Защитники Отечества", а также пресечь волокиту и восстановить права участника СВО.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции.
Александр Гуцан в пятницу в Екатеринбурге проводит прием граждан.
В ходе личного общения с главой надзорного ведомства жители Свердловской области рассказывают о наиболее острых проблемах, которые в своем большинстве касаются защиты их социальных прав.
Участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения, сообщил о проблемах со страховыми выплатами.
"Ситуация, при которой участник СВО, имеющий военную травму, почти год не может получить, я подчеркиваю, предусмотренные законом выплаты – недопустима", - сказал Александр Гуцан.
Главному военному прокурору дано поручение проработать с АО "СОГАЗ" вопрос расширения функций ее представительств в регионах и механизм их взаимодействия с филиалами Фонда "Защитники Отечества", а также дать оценку бездействию должностных лиц, пресечь волокиту и в кратчайшие сроки доложить о восстановлении прав участника СВО.
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