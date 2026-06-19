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Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром - РИА Новости, 19.06.2026
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17:12 19.06.2026 (обновлено: 17:29 19.06.2026)
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

В Москве в ближайшие час ожидаются гроза и ветер до 15 м/с

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза.
  • При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
"В ближайший час с сохранением до 21 часа 19 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.
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