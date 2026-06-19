Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.