Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в пятницу вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза.
- При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
"В ближайший час с сохранением до 21 часа 19 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ведомстве в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.