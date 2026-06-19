Белорусские оружейники разработали разведывательный беспилотник

По данным Госкомвоенпрома, изделие обладает высокими летно-техническими свойствами. Максимальная скорость достигает 120 км/ч, крейсерская – 75–100 км/ч, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут. Конструкция борта позволяет нести полезную нагрузку (целевое оборудование) весом до 10 кг. Устойчивая связь и управление обеспечиваются на расстоянии не менее 50 км. Возможно круглосуточное и всепогодное применение БПЛА, диапазон рабочих температур составляет от -35 до +50 градусов по Цельсию.