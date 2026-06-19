Белорусские оружейники разработали разведывательный беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусский Государственный военно-промышленный комитет представил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Втолодрон».
- БПЛА разработан Витебским ОАО «Конструкторское бюро „Дисплей“» и имеет вертикальный взлет и посадку.
- Максимальная скорость «Втолодрона» достигает 120 км/ч, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белорусский Государственный военно-промышленный комитет представил новинку - разведывательный беспилотный летательных аппарат "Втолодрон" самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой.
"Витебское ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" в инициативном порядке разработало новый беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Комплекс предназначен для ведения воздушной разведки, измерения дальности до объектов и высокоточного определения их географических координат", - сообщил Госкомвоенпром в своем Telegram-канале.
По данным Госкомвоенпрома, изделие обладает высокими летно-техническими свойствами. Максимальная скорость достигает 120 км/ч, крейсерская – 75–100 км/ч, а продолжительность полета составляет не менее 90 минут. Конструкция борта позволяет нести полезную нагрузку (целевое оборудование) весом до 10 кг. Устойчивая связь и управление обеспечиваются на расстоянии не менее 50 км. Возможно круглосуточное и всепогодное применение БПЛА, диапазон рабочих температур составляет от -35 до +50 градусов по Цельсию.