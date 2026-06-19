Каждому жителю России нужно любить свою страну, считает Голикова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что каждому жителю России нужно любить свою страну.
- По мнению Голиковой, человек, который любит свою страну, будет делать все возможное для ее благополучия.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждому жителю России нужно любить свою страну и делать все возможное, чтобы страна жила, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сложный вопрос - надо помнить, это даже не урок. Просто нужно любить свою страну", - сказала Голикова РИА Новости, отвечая на вопрос, какой урок из истории русским людям важно помнить именно сейчас.
Она добавила, что если человек любит свою страну, то он всегда будет чувствовать, что она за ним и что необходимо сделать все возможное для того, чтобы страна жила.