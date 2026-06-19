Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число сторонников увеличения европейской военной помощи Киеву среди немцев сократилось с 43 % до 32 % по сравнению с февралем 2026 года.
- Доля респондентов, считающих, что военная поддержка должна быть сокращена, увеличилась с 24 % до 31 %.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число сторонников увеличения европейской военной помощи Киеву среди немцев сократились по сравнению с февралем 2026 года, свидетельствует опрос исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.
В феврале 43% опрошенных считали, что европейские государства должны активнее поддерживать Украину в военном отношении, теперь их число сократилось до 32%.
При этом 31% респондентов полагают, что военная поддержка должна быть сокращена, в феврале этой позиции придерживались 24%.
Опрос проводился с 16 по 18 июня 2026 года онлайн и по телефону среди 1190 респондентов. Погрешность составляет 2-3 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.