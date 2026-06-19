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Трое футболистов "Ротора" попали в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
01:02 19.06.2026
Трое футболистов "Ротора" попали в базу сайта "Миротворец"

Футболисты "Ротора" Макаров, Бардыбахин и Фомин попали в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое футболистов волгоградского футбольного клуба «Ротор» были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения в базу стало то, что спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО перед матчем 4 августа 2025 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трое футболистов волгоградского футбольного клуба "Ротор" были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу были добавлены опорный полузащитник Сергей Макаров, левый защитник Вячеслав Бардыбахин и защитник Денис Фомин.
Персональные данные футболистов были опубликованы на сайте в четверг поздно вечером. "Миротворец" обвиняет их в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что перед первым матчем сезона 2025-2026 "Ротор" - "Енисей" (Красноярск), который состоялся 4 августа 2025 года, спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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ФутболРоссияУкраинаКрасноярскСергей Макаров (футбол)Вячеслав БардыбахинДенис ФоминРоторЕнисей
 
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