Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое футболистов волгоградского футбольного клуба «Ротор» были внесены в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стало то, что спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО перед матчем 4 августа 2025 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трое футболистов волгоградского футбольного клуба "Ротор" были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу были добавлены опорный полузащитник Сергей Макаров, левый защитник Вячеслав Бардыбахин и защитник Денис Фомин.
Персональные данные футболистов были опубликованы на сайте в четверг поздно вечером. "Миротворец" обвиняет их в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что перед первым матчем сезона 2025-2026 "Ротор" - "Енисей" (Красноярск), который состоялся 4 августа 2025 года, спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.