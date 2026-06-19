Шварц призвал "Динамо" улучшать игру

Краткий пересказ от РИА ИИ Сандро Шварц заявил, что московскому "Динамо" нужно улучшать игру и команда будет показывать более интенсивный футбол.

Соглашение Сандро Шварца с "Динамо" рассчитано до лета 2029 года, ранее он возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.

Тренер сообщил, что некоторые игроки сборной России получат дополнительные дни отпуска, а Бителло присоединится к команде на следующей неделе.

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что "бело-голубым" нужно улучшать игру, а команда будет показывать более интенсивный футбол.

Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".

"За четыре года моего отсутствия произошло много событий. Мое решение не имеет ничего общего с тем, что было. Нам важно смотреть в будущее. Нам важно создать хорошую атмосферу. Это будет не то же самое, что было, - это будет новая история. Мы должны улучшать нашу игру, наш футбол будет интенсивным", - сказал Шварц журналистам.

Специалист отметил, что выступавшие за сборную России в последних товарищеских матчах защитник Максим Осипенко, полузащитник Антон Миранчук, нападающие Константин Тюкавин и Иван Сергеев получат дополнительные дни отпуска.

"Бителло присоединится к команде на следующей неделе. Что касается Давида Рикардо, это личные моменты. Он присоединится как можно скорее", - отметил тренер.