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Шварц призвал "Динамо" улучшать игру - РИА Новости, 19.06.2026
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Футбол
 
14:47 19.06.2026
Шварц призвал "Динамо" улучшать игру

Шварц: "Динамо" нужно улучшать игру и показывать более интенсивный футбол

© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"Главный тренер ФК "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер ФК Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"
Главный тренер ФК "Динамо" Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц заявил, что московскому "Динамо" нужно улучшать игру и команда будет показывать более интенсивный футбол.
  • Соглашение Сандро Шварца с "Динамо" рассчитано до лета 2029 года, ранее он возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
  • Тренер сообщил, что некоторые игроки сборной России получат дополнительные дни отпуска, а Бителло присоединится к команде на следующей неделе.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что "бело-голубым" нужно улучшать игру, а команда будет показывать более интенсивный футбол.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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"За четыре года моего отсутствия произошло много событий. Мое решение не имеет ничего общего с тем, что было. Нам важно смотреть в будущее. Нам важно создать хорошую атмосферу. Это будет не то же самое, что было, - это будет новая история. Мы должны улучшать нашу игру, наш футбол будет интенсивным", - сказал Шварц журналистам.
Специалист отметил, что выступавшие за сборную России в последних товарищеских матчах защитник Максим Осипенко, полузащитник Антон Миранчук, нападающие Константин Тюкавин и Иван Сергеев получат дополнительные дни отпуска.
"Бителло присоединится к команде на следующей неделе. Что касается Давида Рикардо, это личные моменты. Он присоединится как можно скорее", - отметил тренер.
В пятницу прошла жеребьевка пути РПЛ Кубка России. "Динамо" сыграет в группе B вместе с "Краснодаром", грозненским "Ахматом" и воронежским "Факелом". "Прекрасно, что мы будем играть с "Краснодаром". Кубок - очень важный турнир. Никогда не забуду о своем последнем матче в "Динамо" - финале против "Спартака", - рассказал Шварц.
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