Французского теннисиста оштрафовали за мат в интервью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Француз Корентен Муте оштрафован на 40 тысяч долларов за использование мата в интервью на корте после матча теннисного турнира категории ATP 500 в Лондоне.
- Теннисист планирует подать апелляцию.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Француз Корентен Муте оштрафован на 40 тысяч долларов за неоднократное использование мата в интервью на корте после матча теннисного турнира категории ATP 500 в Лондоне, сообщает журналист Тумаини Карайол в соцсети X.
Инцидент произошел после матча первого круга, в котором француз обыграл своего соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте после встречи Муте семь раз произнес нецензурное слово, несмотря на то, что журналистка просила его не делать этого.
По данным источника, Муте подаст апелляцию на штраф.
Во втором круге турнира в Лондоне Муте уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. За выступление на турнире он заработал 43,7 тысячи призовых.