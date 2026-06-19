Рейтинг@Mail.ru
Французского теннисиста оштрафовали за мат в интервью - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:07 19.06.2026 (обновлено: 18:30 19.06.2026)
Французского теннисиста оштрафовали за мат в интервью

Теннисиста Муте оштрафовали на 40 тысяч долларов за мат в интервью на корте

© РИА Новости / Алексей КуденкоТеннисная ракетка
Теннисная ракетка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Теннисная ракетка. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Француз Корентен Муте оштрафован на 40 тысяч долларов за использование мата в интервью на корте после матча теннисного турнира категории ATP 500 в Лондоне.
  • Теннисист планирует подать апелляцию.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Француз Корентен Муте оштрафован на 40 тысяч долларов за неоднократное использование мата в интервью на корте после матча теннисного турнира категории ATP 500 в Лондоне, сообщает журналист Тумаини Карайол в соцсети X.
Инцидент произошел после матча первого круга, в котором француз обыграл своего соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5). В интервью на корте после встречи Муте семь раз произнес нецензурное слово, несмотря на то, что журналистка просила его не делать этого.
По данным источника, Муте подаст апелляцию на штраф.
Во втором круге турнира в Лондоне Муте уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. За выступление на турнире он заработал 43,7 тысячи призовых.
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
СМИ: Вондроушовой грозит дисквалификация из-за отказа от допинг-теста
18 апреля, 01:47
 
ТеннисСпортЛондонАлехандро Давидович-ФокинаФранция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала