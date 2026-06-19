Франция сохраняет незаконное присутствие в странах Африки, заявил Лавров

«

"У французов сохраняется свое незаконное присутствие, в том числе на островах, которые принадлежат Мадагаскару, в том числе подтвержденная принадлежность резолюциями Генеральной Ассамблеи (ООН - ред.), но французы не хотят оттуда выходить, как и из ряда других африканских стран, где они тоже незаконно присутствуют", - сказал Лавров на пресс-конференции.