Франция сохраняет незаконное присутствие в странах Африки, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция сохраняет незаконное присутствие в ряде африканских стран, заявил Сергей Лавров.
- По его словам, французы не намерены уходить из этих стран, в том числе с островов, принадлежащих Мадагаскару.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Франция сохраняет незаконное присутствие в ряде африканских стран и не намерена оттуда уходить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"У французов сохраняется свое незаконное присутствие, в том числе на островах, которые принадлежат Мадагаскару, в том числе подтвержденная принадлежность резолюциями Генеральной Ассамблеи (ООН - ред.), но французы не хотят оттуда выходить, как и из ряда других африканских стран, где они тоже незаконно присутствуют", - сказал Лавров на пресс-конференции.