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Франция сохраняет незаконное присутствие в странах Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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15:04 19.06.2026
Франция сохраняет незаконное присутствие в странах Африки, заявил Лавров

Лавров: Франция не хочет уходить из африканских стран, где находится незаконно

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция сохраняет незаконное присутствие в ряде африканских стран, заявил Сергей Лавров.
  • По его словам, французы не намерены уходить из этих стран, в том числе с островов, принадлежащих Мадагаскару.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Франция сохраняет незаконное присутствие в ряде африканских стран и не намерена оттуда уходить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"У французов сохраняется свое незаконное присутствие, в том числе на островах, которые принадлежат Мадагаскару, в том числе подтвержденная принадлежность резолюциями Генеральной Ассамблеи (ООН - ред.), но французы не хотят оттуда выходить, как и из ряда других африканских стран, где они тоже незаконно присутствуют", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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