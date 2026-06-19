Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", считает, что западные страны создают угрозу для существования России.
- По мнению Мемы, недавнее решение финского парламента о ядерном оружии является тревожным сигналом для Европы и может привести к опасному обострению ситуации.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Западные страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
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"Недавнее решение финского парламента о ядерном оружии должно стать тревожным сигналом для всей Европы. Россия по-прежнему способна нанести ядерный удар по Европе, если почувствует угрозу своему существованию, а мы делаем все, чтобы создать для нее именно такую угрозу. Это чрезвычайно опасный момент для Европы, которая не способна действовать в интересах дипломатии и мира", — написал он в социальной сети X.
Мема подчеркнул, что европейские политики не осознают опасность собственных решений.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.