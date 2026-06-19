"Все ради этого". В Финляндии сделали тревожное заявление о России

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"Недавнее решение финского парламента о ядерном оружии должно стать тревожным сигналом для всей Европы. Россия по-прежнему способна нанести ядерный удар по Европе, если почувствует угрозу своему существованию, а мы делаем все, чтобы создать для нее именно такую угрозу. Это чрезвычайно опасный момент для Европы, которая не способна действовать в интересах дипломатии и мира", — написал он в социальной сети X.