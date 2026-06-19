ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки, заявили в посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- В российском посольстве заявили, что контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться не из Хельсинки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки, заявили РИА Новости в российском посольстве, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.
"Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки", - сообщили агентству в дипмиссии.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.