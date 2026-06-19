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ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки, заявили в посольстве - РИА Новости, 19.06.2026
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04:57 19.06.2026
ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки, заявили в посольстве

Посольство России: ЯО в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • В российском посольстве заявили, что контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться не из Хельсинки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки, заявили РИА Новости в российском посольстве, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.
"Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки", - сообщили агентству в дипмиссии.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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