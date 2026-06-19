Филиал фонда "Защитники Отечества" переехал в бывший "Дом ученых" в Казани

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Татарстанский филиал фонда "Защитники Отечества" теперь располагается в бывшем "Доме ученых" Казани по адресу: улица Бутлерова, 30, сообщает пресс-служба филиала фонда.

Здание является объектом культурного наследия – яркий образец архитектурного наследия города. Долгие годы оно пребывало в запустении, что привело к его постепенному разрушению. Благодаря поручению раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова это здание получило вторую жизнь.

Внутренние интерьеры утратили многие оригинальные элементы декора, фасад обветшал, а инженерные системы полностью вышли из строя. Восстановление такого объекта представляет собой сложную задачу, требующую не только финансовых вложений, но и строгого соблюдения норм сохранения культурного наследия.

В этом году по прямому поручению Минниханова начались полномасштабные реставрационные работы. Специалисты провели усиление фундамента, восстановили исторические потолочные лепнины, а также заменили кровлю и инженерные сети на современные аналоги, полностью сохранив при этом внешний облик здания. Площадь помещений после перепланировки составила порядка 1,9 тысячи квадратных метров.

Теперь обновленное здание стало официальным местом работы татарстанского филиала фонда "Защитники Отечества". Социальные координаторы получили комфортные кабинеты, оснащенные всем необходимым для работы с посетителями. В центральном холле организована зона ожидания с информационными стендами, а на втором этаже оборудован конференц-зал для проведения совещаний и обучения сотрудников. Особое внимание уделено доступности среды: установлены пандусы и лифт для маломобильных групп населения.