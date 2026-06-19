Фестиваль "Дикая Мята" стартовал в Тульской области

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупнейший независимый мультиформатный фестиваль "Дикая Мята", в рамках которого пройдут 130 концертов за три дня, стартовал в Тульской области в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

"Знаю, что нас ждут три замечательных, а, согласно прогнозам, теплых и солнечных дня. В этом году сцены получились потрясающе красивые, и уже после 16.00 на них стартует программа, и мы встретимся с любимыми артистами", - приводятся в сообщении слова продюсера фестиваля Андрея Клюкина.

Всего за три дня пройдут 130 концертов, причем помимо обычных фестивальных выступлений зрителей ждут специальные шоу. Певица Елка представит программу, в которую войдут как хиты, так и новые песни. Группа The Hatters презентует проект "Электроника" на сцене "Вашана Арена", специально построенной к "Дикой Мяте-2026".

Кроме того, ssshhhiiittt! к своему десятилетию представит шоу в сопровождении оркестра, а группа "Бонд с кнопкой" выйдет на сцену со струнными и народными инструментами. Приглашенным гостем сета Sula Fray станет виртуоз Дидюля, а команда Tritia выступит вместе с The Hatters.

Для гостей будут работать спортивные площадки, на которых пройдут турниры по пляжному футболу и волейболу. Также игроки тульских футбольных клубов "Арсенал" и ТЗМС и представители волейбольного клуба "Тулица" проведут мастер-классы.

В лектории посетители смогут пообщаться с артистами "хмыров", "Рубеж Веков", Илюша, DenDerty, "соня хочет танцевать" и TMNV и задать все волнующие вопросы. На площадке пройдет открытый паблик-ток о спорте высоких достижений с участием директора футбольного клуба "Арсенал" Александра Денисова и главного тренера Дмитрия Гунько, старшего тренера волейбольного клуба "Тулица" Анастасией Тереховой и игроками команды ТЗМС.

Ведущий и комментатор "Матч ТВ" Александр Логинов расскажет о работе комментатора, а блогеры Stesha Di и Fira раскроют секрет, как удерживать внимание подписчиков с первой секунды.

Для гостей доступны десятки ресторанов, восемь сцен, детский сад, луна-парк, бассейн, фотовыставка с ретроспективой фестиваля, маркеты с дизайнерской одеждой и аксессуарами, спортивные площадки, проводятся мастер-классы и лекции, зоны с тест-драйвами и партнерские лаунж-зоны.