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Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 19.06.2026
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10:06 19.06.2026 (обновлено: 10:09 19.06.2026)
Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии

Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима.
  • Эйдельман* признана виновной по статьям о реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
  • Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 8 годам колонии общего режима историка Тамару Эйдельман* за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее прокурор запросила для Эйдельман* 8 лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет. В свою очередь защита просила направить дело обратно в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.
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"Признать Эйдельман* виновной… назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.
Историка признали виновной по статьям о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.
Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.
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