Читать ria.ru в

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети Тамара Эйдельман*

Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский городской суд приговорил Тамару Эйдельман* к 8 годам колонии общего режима.

Эйдельман* признана виновной по статьям о реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 8 годам колонии общего режима историка Тамару Эйдельман* за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее прокурор запросила для Эйдельман * 8 лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет. В свою очередь защита просила направить дело обратно в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.

"Признать Эйдельман* виновной… назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.

Историка признали виновной по статьям о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ ) и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице "Охматдет" в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.

Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.