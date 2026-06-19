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Экс-гендиректор "Торпедо" признал вину в подкупе арбитров - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
14:45 19.06.2026 (обновлено: 14:59 19.06.2026)
Экс-гендиректор "Торпедо" признал вину в подкупе арбитров

Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов признал вину в подкупе спортивных судей

© Фото : ФК "Торпедо"Директор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов
Директор ФК Торпедо Валерий Скородумов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : ФК "Торпедо"
Директор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе спортивных судей.
  • Скородумов, совладелец клуба Леонид Соболев и бухгалтер команды Ирина Волкова обвиняются в подкупе 13 футбольных арбитров, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги сезона 2024–2025 годов.
  • Суммы вознаграждений арбитрам за содействие «Торпедо» в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Валерий Скородумов признал вину в подкупе спортивных судей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда столицы.
Сегодня суд приступил к рассмотрению дела Скородумова по существу.
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"Обвинение мне понятно, вину признаю", - заявил Скородумов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион в России после РПЛ) сезона 2024-2025 годов. Конкретно Скородумову вменяют семь эпизодов преступления.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча. В ряде случаев предусматривалось вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.
"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.
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