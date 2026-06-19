Экс-гендиректор "Торпедо" признал вину в подкупе арбитров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе спортивных судей.
- Скородумов, совладелец клуба Леонид Соболев и бухгалтер команды Ирина Волкова обвиняются в подкупе 13 футбольных арбитров, что повлияло на результаты 20 матчей Первой лиги сезона 2024–2025 годов.
- Суммы вознаграждений арбитрам за содействие «Торпедо» в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Торпедо" Валерий Скородумов признал вину в подкупе спортивных судей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда столицы.
Сегодня суд приступил к рассмотрению дела Скородумова по существу.
"Обвинение мне понятно, вину признаю", - заявил Скородумов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион в России после РПЛ) сезона 2024-2025 годов. Конкретно Скородумову вменяют семь эпизодов преступления.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча. В ряде случаев предусматривалось вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.
"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.
В РФС заявили о необходимости соблюдать тайну следствия по делу "Торпедо"
23 декабря 2025, 13:16