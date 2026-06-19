Новак назвал обеспечение внутреннего рынка топливом главной задачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак подчеркнул, что главной задачей является надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки и контроль цен.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что главной задачей сейчас является надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки и контроль цен, сообщили в правительстве РФ по итогам заседания штаба по нефтепродуктам.
"Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей", - сказано в сообщении.