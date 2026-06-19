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Набиуллина объяснила рост спроса на наличные - РИА Новости, 19.06.2026
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16:46 19.06.2026
Набиуллина объяснила рост спроса на наличные

Набиуллина заявила о росте спроса на наличные по разным причинам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ фиксирует рост спроса на наличные в стране.
  • Причины роста спроса на наличные — адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой.
  • Рост доли наличных в денежной массе не влияет на инфляцию и денежно-кредитную политику, так как общий объем денежной массы остается неизменным.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ РФ фиксирует рост спроса на наличные в стране по разным причинам, среди них адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой, однако он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику, пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Видим, действительно, есть спрос на наличные. Он вырос. Причины этого отделить одну от другой достаточно сложно: и налоговая адаптация, и встречающиеся затруднения с платежами безналичной формы и так далее", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Набиуллина пояснила, что с точки зрения макроэкономики доля наличных в денежной массе чуть-чуть подросла, но незначительно, и это не влияет на инфляцию и денежно-кредитную политику в прямом виде.
"Потому что общий объем денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денег, то есть меняется его форма, был он безналичный, теперь наличный. Покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной, дополнительного спроса не возникает", - сказала она.
По данным Банка России, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: если год назад показатель М0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то по итогам апреля (последние данные) – примерно 14,4%. Показатель по историческим меркам остается достаточно низким, указывал регулятор.
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