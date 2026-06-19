Набиуллина объяснила рост спроса на наличные

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦБ фиксирует рост спроса на наличные в стране.

Причины роста спроса на наличные — адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой.

Рост доли наличных в денежной массе не влияет на инфляцию и денежно-кредитную политику, так как общий объем денежной массы остается неизменным.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ РФ фиксирует рост спроса на наличные в стране по разным причинам, среди них адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой, однако он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику, пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Видим, действительно, есть спрос на наличные. Он вырос. Причины этого отделить одну от другой достаточно сложно: и налоговая адаптация, и встречающиеся затруднения с платежами безналичной формы и так далее", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Набиуллина пояснила, что с точки зрения макроэкономики доля наличных в денежной массе чуть-чуть подросла, но незначительно, и это не влияет на инфляцию и денежно-кредитную политику в прямом виде.

"Потому что общий объем денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денег, то есть меняется его форма, был он безналичный, теперь наличный. Покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной, дополнительного спроса не возникает", - сказала она.